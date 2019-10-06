Son Dakika: Tuğçe'nin erkek arkadaşının ifadesinden şoke eden ayrıntı! İki arkadaşının önünde...

İzmir'in Buca ilçesinde yaşamını sürdürmekte olan 22 yaşındaki Tuğçe Baran, geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunmuştu. Genç kızın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında son dakika detayı ortaya çıktı. Baran'ın, erkek arkadaşı Emre Kara tarafından silahla vurulduğu belirlenirken katil zanlısının ifadesinde şoke eden detaylar günyüzüne çıktı.
Kara'nın gece saatlerinde silahını söküp taktığı ve doldur boşalt yaptığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan, katil zanlısının Tuğçe Baran'a iki arkadaşının önünde söylediği şoke eden sözler de ifadesinde yer aldı.
İşte, son dakika haberinin detayları...