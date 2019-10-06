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Son Dakika: Tuğçe'nin erkek arkadaşının ifadesinden şoke eden ayrıntı! İki arkadaşının önünde...

İzmir'in Buca ilçesinde 22 yaşındaki Tuğçe Baran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Genç kızın, erkek arkadaşı Emre Kara tarafından silahla vurulduğu belirlenirken ifadesi de günyüzüne çıktı. Kara'nın ifadesinde olay anına ilişkin çarpıcı detaylar bulunurken, sevgilisi Tuğçe Baran'a iki arkadaşının önünde söylediği şoke eden sözler de ortaya çıkmış oldu. İşte, son dakika haberinin detayları...

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.10.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 6.10.2019 12:16
Son Dakika: Tuğçe'nin erkek arkadaşının ifadesinden şoke eden ayrıntı! İki arkadaşının önünde...

İzmir'in Buca ilçesinde yaşamını sürdürmekte olan 22 yaşındaki Tuğçe Baran, geçtiğimiz günlerde evinde ölü bulunmuştu. Genç kızın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında son dakika detayı ortaya çıktı. Baran'ın, erkek arkadaşı Emre Kara tarafından silahla vurulduğu belirlenirken katil zanlısının ifadesinde şoke eden detaylar günyüzüne çıktı.

TUĞÇE'NİN ERKEK ARKADAŞININ İFADESİNDEN ŞOKE EDEN AYRINTI!

Kara'nın gece saatlerinde silahını söküp taktığı ve doldur boşalt yaptığı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan, katil zanlısının Tuğçe Baran'a iki arkadaşının önünde söylediği şoke eden sözler de ifadesinde yer aldı.

İşte, son dakika haberinin detayları...

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Son Dakika: Tuğçe'nin erkek arkadaşının ifadesinden şoke eden ayrıntı! İki arkadaşının önünde...
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