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Son Dakika: Tuğçe'nin erkek arkadaşının ifadesinden şoke eden ayrıntı! İki arkadaşının önünde... İzmir'in Buca ilçesinde 22 yaşındaki Tuğçe Baran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Genç kızın, erkek arkadaşı Emre Kara tarafından silahla vurulduğu belirlenirken ifadesi de günyüzüne çıktı. Kara'nın ifadesinde olay anına ilişkin çarpıcı detaylar bulunurken, sevgilisi Tuğçe Baran'a iki arkadaşının önünde söylediği şoke eden sözler de ortaya çıkmış oldu. İşte, son dakika haberinin detayları...