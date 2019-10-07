6 şehirde 6 cinayet

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BUGÜN NELER OLDU

skişehir'de, 22 yaşındaki Yunus Ö., önceki gece Emek mahallesindeki bir evde, eşini taciz iddiasıyla tartıştığı eniştesi Eşref Santur'u (33), pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Tutuklanan zanlı, gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Namusum için vurdum" yanıtını verdi. Mersin'in Tarsus ilçesinde, motosikletiyle giden Deniz Şahbaz (33), H.E.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından otomobilden inen H.E. tartıştığı Şahbaz'a kurşun yağdırarak öldürdü. İstanbul Sancaktepe'de, önceki gece iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, taraflar tabancalarını çekip ateşledi. Emrullah Yıldırım (27), kaldırıldığı hastanede öldü. Gaziantep'in Araban ilçesinde cinnet geçiren Ahmet Kandilli (56), amca oğulları Mustafa ve Mehmet Kandilli'yi ateş ederek yaraladı. Daha sonra çenesine dayadığı silahı ateşleyen Ahmet Kandilli, yaşamını yitirdi. Konya Emirgazi'de Afganistan uyruklu iki çoban arasında çıkan kavgada, silahla vurulan "Abdullah" isimli çoban hayatını kaybetti. Ağrı'nın Patnos ilçesinde de ikinci evliliğini yapan B.S. (55), üzerine kuma getirdiği eşi S.S. (50) ile tartışmaya başladı. Sinir krizi geçiren B.S., eşi S.S. ve araya girmeye çalışan kızı K.K.'yı (32) silahla vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı.