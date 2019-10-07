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8 yaşındaki Batuhan, kalp krizinden öldü

'nun Korgan ilçesinde, kalp krizi geçiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Batuhan Artçı (8) yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 12:08
8 yaşındaki Batuhan, kalp krizinden öldü

Olay, dün, ilçeye bağlı Yenipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2'nci sınıfta okuyan Batuhan Artçı, ailesi de evdeyken, aniden fenalaştı. Aile bireylerinin haber vermesiyle eve gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Batuhan'ı ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste müdahale edilen Batuhan'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Batuhan, yaşamını yitirdi. Batuhan Artçı'nın ölümüyle ailesi, yakınları ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

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8 yaşındaki Batuhan, kalp krizinden öldü
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