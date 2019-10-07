Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak

İstanbul Güngören'de 25 Ağustos 2019'da eşini bıçaklayarak öldüren Hülya Ören hakkındaki soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, maktul Kadir Ören ile Hülya Ören'in resmi nikâhla evli oldukları ve olay günü şüphelinin bıçak ile maktule vurarak ölümüne neden olduğu aktarıldı.

ÖNCE TECAVÜZ ETTİ SONRA DÖVDÜ

İddianamede savcılık ifadesine yer verilen Hülya Ören'in eşinin kendisine sinkaflı küfürler ile hakaret ettiğini, kendisinin ise boşanmak istediğini söylediği aktarıldı. İfadesinde eşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu da aktaran şüpheli Ören, 25 Ağustos 2019 sabahında eşinin kendisi uyuduğu esnada yanına gelerek birlikte olmak istediğini söylediğini ancak kendisinin bunu kabul etmediğini açıkladı. Olay günü akşam saatlerinde eşinin kendisine yine cinsel istismarda bulunduğunu ve darp ettiğini aktaran Hülya Ören, can havliyle mutfaktan bıçak aldığını söyleyerek maktule doğru 2 kez salladığını eşinin ise yere yığıldığını aktardı. İfadesinde hemen polis ve ambulansa haber verdiğini söyleyen şüpheli Ören, öldürme kastıyla hareket etmediğini sadece kendini korumak istediğini aktardı.

OLAY YERİ RAPORU İFADEYİ DOĞRULADI

İddianamede polis tarafından düzenlenen olay yeri raporuna da yer verildi. Raporda açık halde bulunan diz üstü bilgisayarda pornografik içerikli sitelerin açık olduğu ve evin farklı noktalarında kadın iç çamaşırı olduğu açıklandı. İddianamede, olay yeri raporunun şüphelinin ifadesini doğrular nitelikte olduğu aktarıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli için alınan Adli Tıp Kurumu raporunda ise şüphelinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı, bu delilin şüphelinin maktul tarafından yaralandığı beyanını doğruladığı da belirtildi.

24 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Öte yandan, soruşturma kapsamında yapılan araştırmada şüpheli Hülya Ören'in cinayet tarihinden önce maktul eşi hakkında darp ve hakaret suçlamasıyla şikâyette bulunduğu bilgisine de yer verildi. İddianamede Hülya Ören'in 'haksız tahrik altında eşi kasten öldürme' suçundan 24 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

YARGILAMAYI ÖNEMLİ DAVALARIN BAŞKANI YÜRÜTECEK

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İstanbul Adliyesinde Selam Tevhid, Hrant Dink, Tahşiye Kumpası gibi davalara bakan ve yaz kararnamesiyle Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başkan olarak atanan Ali İhsan Horosan tarafından görülecek. Davanın ilk durulması 15 Ekim'de görülecek.