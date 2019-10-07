Bir İstanbul masalı

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Grafik tasarımcısı Yasin Yaman, tarih boyunca birçok sanatçıya ve sanat eserine esin kaynağı olan İstanbul'u ve simgesel yapıları konu alan gerçeküstü (sürrealite) tasarımlarıyla göz dolduruyor. Kentin eşsiz manzaraları ile hayal gücünü birleştiren Yaman, dijital manipülasyon tekniğiyle tasvir ettiği tasarımlarla beğeni topluyor. Yaman, işten artakalan zamanlarda hobi amaçlı yaptığı çalışmalarla adeta masal dünyasından görseller sunarken, tarihi eserler ve bölgelere karşı da farkındalık oluşturuyor. 35 yaşındaki Yaman, lisede sosyoloji öğretmenin önerisi üzerine tasarıma merak saldığını anlattı.Lisede okul sıralarını çizerken yeteneğinin keşfedildiğini dile getiren Yaman, "Kimse devlet malının çizilmesini istemez ama bir tane hocam bu konuda bana destek oldu. Beni yönlendirdi, 'senin yeteneğin var, okuluna git' dedi" şeklinde konuştu. Yaman, "İstanbul'un tarihi eserlerine, tarihine, doğasına kıymet verilmediğini görüyorum. Bu beni üzüyor, bunun için de böyle bir şey oluşturarak insanların farkında olmasını sağlamaya çalışıyorum. Bunu da biraz başardım gibi" dedi." AA