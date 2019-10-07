Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bursa'da gece vakti korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var...

'da gece vakti korkunç ! Ölü ve yaralılar var...

'nın Harmancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 00:21
Bursa'da gece vakti korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var...

Alınan bilgiye göre, Halit Yılmaz (61) idaresindeki 16 Z 4933 plakalı otomobil, Harmancık çevre yolunda karşı yönden gelen Ömer Temel (60) yönetimindeki 06 dk 6645 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Halit Yılmaz'ın eşi Fatma Yılmaz (60) ile ağabeyi Hasan Hüseyin Yılmaz'ın (70) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan Halit Yılmaz ile Ömer Temel, acil servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Fatma Yılmaz ile Hasan Hüseyin Yılmaz'ın cesedi Harmancık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da gece vakti korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN