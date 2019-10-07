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fotoğrafı çektirecekler dikkat! Sizin de başınıza gelebilir...

İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası, son dönemde sayıları hızla artan ve bir sektör haline gelen fotoğrafçılığını sıkı takibe aldı. Pek çok kişinin hiçbir vergi ödemeden adeta korsan fotoğrafçılık yaptığını söyleyen İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı, Dilek Çamcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yıldız Parkında fotoğrafçı denetimine çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 10:46
Düğün fotoğrafı çektirecekler dikkat! Sizin de başınıza gelebilir...

Son yıllarda sayıları hızla artan fotoğrafçıları, başlı başına bir sektör oluşturdu. Doğal mekanlardan gerçekleşenfotoğraf çekimlerine ilginin artması, korsan fotoğrafçıları da ortaya çıkardı. Vergi vermeden fotoğrafçılık yapan kişilerin haksız kazanç elde ettiğini belirten İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı Dilek Camcı, Yıldız Parkı'nda denetime çıktı.

" VERGİ ÖDEMEYEN FOTOĞRAFÇILAR BİZİM BU MÜCADELEMİZDEN MUTLU DEĞİLLER "

Korsan fotoğrafçılığa karşı yapılan denetimlerde kamu kurum ve kuruluşlardan tam destek aldıklarını dile getiren İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı Dilek Camcı, "Vergi mükellefi olmayan korsan fotoğrafçılarla sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Korsanla yapacağımız mücadeleye karşı kamu kurum ve kuruluşlarından tam destek aldık. Vergi ödemeyen ve vergi ödeyen fotoğrafçıların hakkını gasp eden fotoğrafçılar bizim bu mücadelemizden mutlu değiller. Bizde bunları sonuna kadar takip edeceğiz. Vergi mükellefi olan Ticaret Odası, Birleşik Esnaf Odası ve Fotoğrafçılar Odası'na kayıtlı bütün fotoğrafçı arkadaşlarımla sırt sırta verip güzel günlere koşmak bizim yönetimimizin olmazsa olmazı. Biz burada bu denetimleri yaparken hem devletimizin çıkar ve menfaatlerini düşünmek zorundayız hem de vergi mükellefi olan fotoğrafçılarımızın hak ve hukuklarının savunucusu olduğumuzu ve mücadelemizin bu konuda devam edeceğini beyan etmek isterim" diye konuştu.

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Düğün fotoğrafı çektirecekler dikkat! Sizin de başınıza gelebilir...
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