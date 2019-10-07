Elazığ’da trans yağ zirvesi! Tüm detaylarıyla masaya yatırıldı...

BM Gıda ve Tarım Örgütü`nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim, aynı zamanda tüm dünyada Dünya Gıda Günü olarak kutlanıyor. Dünya Gıda Günü kapsamında BM Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilciliği ile Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye Temsilciliği 4-5 Ekim tarihlerinde Elazığ'da uluslararası bir sempozyuma ev sahipliği yaptı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen sempozyuma; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililer, Tıp ve sağlık uzmanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcilerinin yanı sıra özel sektörden de üst düzey temsilciler katıldı.

Sempozyum; BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Ofisi Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye temsilcisi Pavel Ursu, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Kutbeddin Demirdağ, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. İbrahim Uslan, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç ve Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

TÜRKİYE TRANS YAĞLARIN ELİMİNE EDİLMESİNDE DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

"Bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde medya ve endüstrinin rolü" başlıklı panelde bir konuşma yapan Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Genel Koordinatörü, Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, Türkiye'nin trans yağların elimine edilmesinde dünyaya örnek olan çalışmalarını anlattı.

Trans yağın elimine edilmesi çalışmalarının ülkemizde henüz bir regülasyon yokken, gönüllü olarak başlatıldığını söyleyen Ebru Akdağ, "MÜMSAD üyesi firmalar eski kısmi hidrojenasyon yöntemini bırakarak 2007 yılında Türkiye'de trans yağsız dönemi başlattı. 12 yıldır devam eden bu başarılı uygulama ülkemizi dünyada ilk trans yağsız margarin üretimini gerçekleştiren ülkeler arasında öncü konumuna getirdi. Bu konuda farkındalık yaratarak tüketicilerin doğru tercihleri yapabilmesini sağlamak için Tarım ve Ormancılık Bakanlığımızın değerli katkıları ve izniyle, yüzde 1'in altında trans yağ içeren ürünlere "trans yağ yoktur" logosu konulmaya başlandı. "Trans yağ yoktur" logosu 2008 yılından bu yana bu girişimin mimarı olan MÜMSAD'ın üzerine tescillidir." dedi.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN 2023 HEDEFİNİ TÜRKİYE 16 YIL ÖNCE YAKALADI

Geçtiğimiz yıl gıdalarda bulunan trans yağın 2023 yılına kadar kaldırılması için dünya çapında bir seferberlik başlatan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hazırladığı raporda, bu konuda en büyük gelişmeyi Türkiye'den beklediğini duyurmuştu.

Türkiye'nin bu hedefi 16 yıl önceden yakaladığını ve diğer ülkelere örnek olma gururunu yaşadığını söyleyen Ebru Akdağ, "Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye'de 2020 yılından itibaren geçerli olacak yeni mevzuata göre ülkemizde gıdalarda trans yağ için, AB ülkelerinde olduğu gibi, yüzde 2 limiti belirlendi. Trans yağların elimine edilmesinde ABD'den 11, Kanada'dan 13, AB'den 14 yıl ilerideyiz. Bu hem özel sektörün konuya duyarlılığı hem de sanayi- bilim insanları ve ilgili bakanlıklarımızın işbirliği ve desteğiyle ortaya konan sinerjinin başarısıdır.. 2007 yılından bu yana MÜMSAD üyesi tüm firmaların margarinlerinde trans yağ oranı %1'in de altında bulunmaktadır." diye konuştu.