Elleri kelepçeli şekilde kaçmıştı, Jandarma yakaladı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 03 Ekim tarihinde önce yol uygulaması esnasında hakkında 'Konut Dokunulmazlığı ve hırsızlık' suçlarından yakalama kararı olan S.Y'yi yakaladı. S.Y. hastanedeki işlemleri yapıldığı sırada elleri kelepçeli olarak kaçtı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Kaçan şahsı yakalamak için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlatmıştı. Jandarma ekipleri kaçan şahsın Koçarlı ilçesi Tekeli Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Yapılan operasyonda S.Y saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.