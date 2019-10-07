Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Elleri kelepçeli şekilde kaçmıştı, Jandarma yakaladı

Elleri kelepçeli şekilde kaçmıştı, Jandarma yakaladı

’ın Efeler ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere getirildiği hastaneden elleri kelepçeli şekilde kaçan hakkında yakalam kararı olan S.Y. saklandığı evde Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 16:02 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 16:24
Elleri kelepçeli şekilde kaçmıştı, Jandarma yakaladı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 03 Ekim tarihinde önce yol uygulaması esnasında hakkında 'Konut Dokunulmazlığı ve hırsızlık' suçlarından yakalama kararı olan S.Y'yi yakaladı. S.Y. hastanedeki işlemleri yapıldığı sırada elleri kelepçeli olarak kaçtı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Kaçan şahsı yakalamak için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlatmıştı. Jandarma ekipleri kaçan şahsın Koçarlı ilçesi Tekeli Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Yapılan operasyonda S.Y saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elleri kelepçeli şekilde kaçmıştı, Jandarma yakaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN