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8 Ekim’de ’da

Giriş Tarihi: 7.10.2019
Fazıl Say 8 Ekim’de ENKA’da
Sonbaharı klasik müzikle karşılayan ENKA Kültür Sanat, "31. Yıl Müzik Buluşmaları" kapsamında daimi sanatçısı Fazıl Say'ı ağırlayacak. Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Say, 8 Ekim Salı akşamı ENKA Oditoryumu'nda vereceği resitalde, yeni bestelerinden "İzmir Süiti"nin yanı sıra çağdaş bestecilerin eserlerinden örnekler yorumlayacak. Biletleri aylar öncesinden tükenen konserde dinleyiciler, müziği tutkuyla yaşayan kalplerde izleri uzun süre silinmeyecek bir performansa tanık olacak. Hem besteleri hem de yorumlarıyla klasik müzik dünyasında yüzyıllardır keşfedilmemiş topraklara ayak basan Fazıl Say'ın, kalbini onun notalarına açan tüm müzikseverlere dokunacağı konser saat 20.30'da başlayacak.
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Fazıl Say 8 Ekim’de ENKA’da
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