İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 İŞKUR TYP sonuçları sorgulama ekranı!

İŞKUR, Toplum yararına Programlar (TYP) kapsamında personel alımı yapacağını duyurmuştu. On binlerce kişiye iş istihdamı sağlayan İŞKUR 2019 TYP kura sonuçları heyecanla beklenmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okullar için okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi, hizmetli 6800 personel alımı yapılacak. Kura çekimine katılan adaylar heyecanla kura sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki 2019 İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel alımı kapsamında TYP başvuru kura sonuçları açıklanacak. Kura sonuçlarını merakla bekleyen adaylar İŞKUR'un resmi sitesine bakmayı ihmal etmiyor. Peki İŞKUR 2019 TYP kura sonuçları açıklandı mı?