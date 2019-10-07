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'daki kazayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Arnavutköy’de bir tırın savrulması ardından dorsesinden göçmenlerin inmesi üzerine çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında tır ve iki araç sürücüleri tutuklandı. Tırda 42 düzensiz göçmenin olduğu, 11’inin kaza esnasında yaralandığı tespit edildi. Göçmenler ifadelerinde 3 bin euroya anlaşarak Yunanistan'a kaçmak üzere olduklarını söyledi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 17:30 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 17:31
İstanbul'daki kazayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Geçtiğimiz cumartesi günü gece saatlerinde İstanbul Arnavutköy'ün Hadımköy mevkiinde virajı alamayarak savrulan bir tırın dorsesinden düzensiz göçmenlerin inmesi ve bazılarının yaralanması olayı ile ilgili İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı.

Kaza mahalline yakın bir yerde TIR dorsesine ait olduğu değerlendirilen bir plaka bulundu. Yapılan araştırmalar neticesinde olaya karışan tır Esenyurt ilçesinde terk edilmiş vaziyette ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Tırın sürücüsü olduğu tespit edilen 62 yaşındaki Muhammed B. yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kameralarını elde eden ekipler incelemelerde bahse konu tıra öncülük ve artçılık yapan iki aracın daha olduğunu belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Kurtuluş G., Metehan T. ve Orhan K. isimli şüpheliler Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 tır ve 2 araca el konuldu.

Yürütülen çalışmaların devamında tır içerisinde toplam 42 düzensiz göçmenin olduğu, içlerinden 11'inin aracın savrulmasından dolayı hafif şekilde yaralandıkları ve çevrede bulunan hastanelerde tedavi altına alındıkları tespit edildi.

Yaralanan şahıslar ve diğer düzensiz göçmenler alınan ifadelerinde 3 bin Euro para karşılığında Yunanistan'a oradan da Avrupa ülkelerine kaçmak üzere göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile anlaştıklarını beyan etti.

Konu ile ilgili yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'daki kazayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı
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