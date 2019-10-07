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'de, kimyasal madde yangını korkuttu

'in Konak ilçesinde içerisine atılan kimyasal madde nedeniyle yanan çöp konteyneri itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Konteynere köpükle müdahale eden ekipler sonuç alamayınca, kum dökerek yangını söndürdü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 22:02
İzmir'de, kimyasal madde yangını korkuttu

Gıda Çarşısı içindeki Konak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin hemen önünde bulunan çöp konteyneri içerisine atılan kimyasal madde nedeniyle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Konteynere köpükle müdahale eden ekipler sonuç alamayınca, kum dökerek yangını söndürdü. Polis ekipleri inceleme yapmak üzere numune aldıkları kimyasal maddenin kim tarafından bırakıldığını tespit etmek için çalışma başlattı. Çevre esnafı ise bu durumun ilk olmadığını daha önce de birçok kez yaşandığını söyledi. Soruşturma sürüyor.

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İzmir'de, kimyasal madde yangını korkuttu
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