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kamera yerleştirince komşusunun kötülüğünü ortaya çıkardı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen ilginç olay, görenleri, duyanları şaşırttı. Komşusunun kavun tezgahına gizlice giren bir kişi elindeki bıçakla yüzlerce kavunu deldi. Kavunlara hayvanların zarar verdiğini düşünen çiftçi, gerçeği iş yerine sonradan koyduğu güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince anladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 10:33 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 10:46
Tezgaha kamera yerleştirince komşusunun kötülüğünü ortaya çıkardı

Edinilen bilgilere göre olay, Çorlu - İstanbul yolu üzerinde Çorlu Havaalanı yakınlarında meydana geldi. Çorlu'nun Seymen Mahallesi'nde yetiştirdiği kavunları yol kenarına kurduğu tezgahta satışa sunan bölgedeki çok sayıda çiftçiden biri olan Ferit Üren, hemen her gün tezgahındaki kavunlarının delinmesi nedeniyle kavun tezgahına kamera yerleştirdi. Aylarca devam eden olayda ilk olarak kavunlara hayvanların zarar verdiğini düşünen Ferit Üren, süreklilik arz eden durumun hayvan işi olmadığını düşününce tezgahına güvenlik kamerası yerleştirdi ve kavunları delenin arkadaşım dediği yan tezgahın çalışanı olduğunu gördü.

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Tezgaha kamera yerleştirince komşusunun kötülüğünü ortaya çıkardı
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