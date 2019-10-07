‘Lüküs Hayat’ Ankara’da

BUGÜN NELER OLDU

Tiyatro tarihinin klasikleşen ve sevilen eserlerinden "Lüküs Hayat" müzikali, Devlet Tiyatroları'nda (DT) ilk kez seyircisiyle buluştu. Ekrem Reşit Rey'in 1933'te kaleme aldığı, eserdeki besteleri Cemal Reşit Rey tarafından yapılan "Lüküs Hayat" müzikali, Ankara Devlet Tiyatrosu'nca, Çayyolu Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde prömiyer yaptı. Usta tiyatro sanatçısı Murat Atak'ın rejisörlüğünü üstlendiği eser, renkli kostümleri, dönemi yansıtan yalılar, köşkler ve balo salonlarının yer aldığı dönebilen dekoru ile büyük beğeni topladı. Seyirciler 3 saat süren oyunu dakikalarca ayakta alkışladı