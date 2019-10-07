Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve beraberindeki birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekilirken vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı tedbirli olması istendi. Yağışların akşam saatlerinde başlayacağını son dakika olarak duyuran Meteoroloji, kuvvetli rüzgar görüleceğini de kamuoyu ile paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeydoğusunda görülecek olan sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

SAAT 18:00'DEN SONRA BAŞLAYACAK

Meteoroloji'nin son verilerine göre İstanbul'da yağış saat 18:00'den sonra başlayacak ve gece boyunca sürecek. Kentte yağışlı hava etkisini yarın da sürdürecek ve sıcaklık 18 dereceye kadar düşecek.

DİKKAT! KIYI EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Kıyı Ege'de bugün görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da akşam saatlerinde etkisini artırarak İzmir ve Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale'nin güney ve doğusu ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

Meteoroloji'den kritik sağanak yağış uyarısı

MUĞLA İÇİN AŞIRI YAĞIŞ UYARISI

Bugün akşam saatlerinden sonra Muğla'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın da gece saatlerinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor. İl genelinde çok kuvvetli, Marmaris, Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı yağış bekleniyor.

Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ORTA KARADENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI

Orta Karadeniz'in İnebolu-Sinop kesiminde yarın öğleden sonra, Sinop-Trabzon kesiminde de yarın akşam saatlerinden sonra fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta Karadeniz'de rüzgar yarın kuvvetini artıracak. Rüzgarın İnebolu-Sinop kesiminde yarın öğleden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, Sinop-Trabzon kesiminde de yarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.