Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! O illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin hava durumu raporu son dakika olarak geldi. Başta İstanbul olmak üzere önümüzdeki iki gün boyunca yağışlı havalar yurtta etkisini göstermeye devam edecek. Hal böyleyken pek çok vatandaş evlerinden çıkmadan önce arama motoru üzerinden 'Bugün hava nasıl olacak' sorusunu araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni haftaya ilişkin yayınlanan son dakika hava durumu raporu ve il il sıcaklık değerleri…

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA UYARISI GELDİ! SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİSİNİ DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni haftaya ilişkin yayınlanan raporu ve il il sıcak değerlerini haberimizin içerisinden bulabilirsiniz…