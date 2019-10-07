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’daki yasak aşk skandalında gelişmesi! Kocasını yasak aşkına öldürttüğü…

ATV ekranlarının reyting sıralamalarını alt üst eden programı ile Tatlı Sert’te bu kez yasak aşk skandalı gündemde. Kocasını yasak aşkına öldürttüğü iddia edilen Nazife Demirel konu ile ilgili ilk kez açıklamalarında bulundu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan kadın çıkan uygunsuz görüntüleri ile ilgili verdiği detaylar izleyenleri şoke etti. 23 Ağustos günü şüpheli bir kazada yaşamını yitiren Tuncay Demirel'in ölüm sebebi ise hala araştırılıyor. İşte Müge Anlı programında yaşanan konu ile ilgili son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 8.10.2019 07:43
Müge Anlı’daki yasak aşk skandalında son dakika gelişmesi! Kocasını yasak aşkına öldürttüğü…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'ten haberleri gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar ekran başında pek çok vakayı çözüme kavuşturan Müge Anlı'da bu sefer yasak aşk skandalı gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ve kocasını yasak aşkına öldürtmekle suçlanan kadın Nazife Demirel, suskunluğunu ilk defa bozdu. 23 Ağustos günü şüpheli bir kazada yaşamını yitirdiği iddia edilen Tuncay Demirel'in ölüm sebebi hala araştırılırken tüm gözler Nazife Demirel'e çevrildi. Programda ortaya çıkan uygunsuz görüntülerin yer aldığı video ise bu iddiaları güçlendirdi. Nazife Demirel'den de şok eden son dakika açıklamaları geldi.

İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan olayla ile ilgili ayrıntılar…

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Müge Anlı’daki yasak aşk skandalında son dakika gelişmesi! Kocasını yasak aşkına öldürttüğü…
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