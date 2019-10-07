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On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! On Numara bilet sorgulama 7 Ekim

On binlerce şans oyunu tutkununun en büyük heyecan kaynaklarından On Numara çekilişinin bugün sonuçları için nefesler tutuldu. 7 Ekim 2019 tarihli On Numara çekiliş sonuçları az sonra belli olacak. İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek On Numara çekiliş sonuçları ve bütün son dakika gelişmeleri anında sabah.com.tr’de olacak. Bilet sorgulama işlemini çekilişin ardından haberimizden yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.10.2019 19:35 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 19:35
On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango On Numara bilet sorgulama 7 Ekim

Birçok vatandaşın merakla sonuçlarını beklediği 7 Ekim On Numara çekilişi bugün Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. On Numara çekilişi MPİ'nin resmi sitesinden canlı olarak takip edilebilecek. Sonuçlar belli olduğu anda buradan takip edebilirsiniz.

MPİ 12 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi her hafta olduğu yine yine Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek ve şanslı numaralar saat 21:15'te belli olacak.

İşte On Numara çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar...

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On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango On Numara bilet sorgulama 7 Ekim
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