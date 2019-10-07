On Numara çekiliş sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango On Numara bilet sorgulama 7 Ekim

Birçok vatandaşın merakla sonuçlarını beklediği 7 Ekim On Numara çekilişi bugün Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. On Numara çekilişi MPİ'nin resmi sitesinden canlı olarak takip edilebilecek. Sonuçlar belli olduğu anda buradan takip edebilirsiniz.

MPİ 12 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

On Numara çekilişi her hafta olduğu yine yine Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek ve şanslı numaralar saat 21:15'te belli olacak.

İşte On Numara çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar...