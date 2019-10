On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 7 Ekim Pazartesi MPİ ile On Numara Çekiliş Sonuçları burada olacak!

Her hafta Pazartesi günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu sevenler için oldukça heyecan verici olan On Numara'da geçtiğimiz hafta 895. çekilişte 10 bilen 2 kişi olmuş ve 260.834,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu haftaki çekilişe de rağbet oldukça fazla olurken, On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? Sorusu oldukça fazla aratılıyor. 7 Ekim Pazartesi MPİ ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada olacak!

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.