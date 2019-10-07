Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 7 Ekim Pazartesi MPİ ile On Numara Çekiliş Sonuçları burada olacak!

On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 7 Ekim Pazartesi MPİ ile burada olacak!

Şans oyunu sevenler için oynamayı oldukça tercih ettiği oyunlardan bir tanesi olan On Numara çekilişi için geri sayım başladı. 7 Ekim 2019 Pazartesi günü noter huzurunda çekilecek olan sonuçlar için heyecan dorukta. Binlerce vatandaş için umut kapısı sayılan çekiliş bugün gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta 895. Gerçekleştirilen çekilişte 2 kişi 10 bilmişti.Peki, On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 7 Ekim Pazartesi MPİ burada olacak!

Giriş Tarihi: 7.10.2019 08:47
On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 7 Ekim Pazartesi MPİ ile On Numara Çekiliş Sonuçları burada olacak!

Her hafta Pazartesi günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu sevenler için oldukça heyecan verici olan On Numara'da geçtiğimiz hafta 895. çekilişte 10 bilen 2 kişi olmuş ve 260.834,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu. Bu haftaki çekilişe de rağbet oldukça fazla olurken, On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? Sorusu oldukça fazla aratılıyor. 7 Ekim Pazartesi MPİ ile On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı burada olacak!

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK? 7 EKİM PAZARTESİ ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BURADA OLACAK!

On Numara çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 7 Ekim Pazartesi MPİ ile On Numara Çekiliş Sonuçları burada olacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN