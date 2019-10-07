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aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK kataloğunda hangi ürünler indirimli olacak?

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Hem kaliteli hem hesaplı indirimli ürünler tüketicinin dikkatini çekiyor. Özellikle ev hanımlarının ilgisini çeken ŞOK kataloğunda bu hafta teknolojik ve kozmetik ürünlerinde dev fırsat indirimleri yer alıyor. ŞOK 9 Ekim’den 15 Ekim’e kadar sürecek olan indirimli ürünler listesini raflara yerleştirdi. Her Çarşamba yeni ürünlerle karşımıza çıkan kataloğun bu haftaki indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar var. Televizyondan süpürge makinesine ve gıda ürünlerine varıncaya kadar birçok kategoride indirim var. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu tam listesi…

Giriş Tarihi: 7.10.2019 12:33
ŞOK 9-15 Ekim aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK kataloğunda hangi ürünler indirimli olacak?

Yeni haftaya ilişkin aktüel kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. Her hafta yepyeni indirimli ürünlerle karşımıza çıkan kurumun bu hafta teknoloji ve kozmetikte fırsat indirime gitti. Ev eşyaları, kozmetik ve teknolojik ürünlerden sınırsız şekilde yararlanabilmek için en yakın mağazayı ziyaret edebilirsiniz. ŞOK 9 Ekim'den 15 Ekim'e kadar sürecek olan indirimli ürünler listesinde televizyon, süpürge, polar battaniye, deterjan, şampuanlar yer alıyor. ŞOK kataloğunda sınırlı sayıda bulunan fırsatlar cezbediyor. İşte ürünler kataloğu tam listesi!

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE YAYINDA (9-15 EKİM 2019)

Haftanın raflardaki yerini aldı. Çarşamba gününden itibaren başlayacak olan indirimli ürünler satışa sunulacak. Haftanın ŞOK aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, LG 43LKS900 43″ Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED Tv oldu. Katalogda son derece çeşitli banyo ve mutfak ürünleri bulunurken, elektronik tutkunları için de teknoloji fırsatları bulunuyor.

Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 9-15 Ekim ŞOK kataloğuna ulaşabilir, fiyatlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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ŞOK 9-15 Ekim aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta ŞOK kataloğunda hangi ürünler indirimli olacak?
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