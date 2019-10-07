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: Afyonkarahisar’da mesire alanını temizleyen işçi kadın cesedi buldu!

Afyonkarahisar’da mesire alanını temizleyen bir işçi karşılaştığı manzara ile adeta şok oldu. haberine göre Afyonkarahisar’ın merkez ’nde ’nı temizleyen bir işçi saat 15.00 sıralarında yerde bir kadının hareketsiz yattığını gördü ve polise haber verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor…

Giriş Tarihi: 7.10.2019 07:37 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 08:06
Son dakika: Afyonkarahisar’da mesire alanını temizleyen işçi kadın cesedi buldu!

Afyonkarahisar'ın merkez Kanlıca Mahallesi'ndeki Hıdırlık Mesire Alanı'nı temizleyen Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli işçi, saat 15.00 sıralarında yerde bir kadının hareketsiz yattığını gördü. Temizlik işçisi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadın cesediyle karşılaştı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, cesedin etrafına kimseyi yaklaştırmadı. İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de cesedin bulunduğu yerde ve etrafında inceleme yaptı.

KADININ KİMLİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Kimliği henüz tespit edilemeyen, 35- 40 yaşlarında bir kadına ait olduğu tahmin edilen ceset Afyonkarahisar Belediyesi cenaze nakil aracıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kadının ölüm sebebi ve kimliği araştırılıyor.

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Son dakika: Afyonkarahisar’da mesire alanını temizleyen işçi kadın cesedi buldu!
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