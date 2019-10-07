Son dakika: İstanbul Valiliği’nden önemli uyarı! O saatlerde çok kuvvetli gelecek…

İstanbul'u ve pek çok ilimizi etkisi altına alacak kuvvetli sağanak yağış ile rüzgar'a ilişkin İstanbul Valiliği'nden yurttaşlarımıza önlem alınması yönünde son dakika uyarıları yapıldı. Bu önemli uyarıların ardından vatandaşlar arama motorlarında yarın hava nasıl olacak şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürmeye devam ediyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 8 Eylül hava durumu bilgileri…

YARIN HAVA NASIL OLACAK? (8 EYLÜL)

İstanbul Valiliği tarafından yapılan hava durumu uyarılarıyla birlikte Meteroroloji Genel Müdürlüğü tahminlerini haberimizde anlık olarak bulabilirsiniz. İşte detaylar…