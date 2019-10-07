Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: İstanbul Valiliği’nden önemli uyarı! O saatlerde çok kuvvetli gelecek…

Son dakika: Valiliği’nden önemli uyarı! O saatlerde çok kuvvetli gelecek…

Valiliği’nden gelen son dakika uyarısı, İstanbul’da yaşayan tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Valilik tarafından yapılan açıklamada çok kuvvetli gelmesi beklenen sağanak yağış, rüzgar konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulunuldu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar yoğun olarak yarın hava nasıl olacak? şeklinde araştırmalar yapmaya başladı. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileriyle 8 Eylül 2019 güncel tahminleri…

Giriş Tarihi: 7.10.2019 23:02 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 23:03
Son dakika: İstanbul Valiliği’nden önemli uyarı! O saatlerde çok kuvvetli gelecek…

'u ve pek çok ilimizi etkisi altına alacak kuvvetli sağanak yağış ile rüzgar'a ilişkin 'nden yurttaşlarımıza önlem alınması yönünde son dakika uyarıları yapıldı. Bu önemli uyarıların ardından vatandaşlar arama motorlarında yarın hava nasıl olacak şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürmeye devam ediyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile 8 Eylül bilgileri…

YARIN HAVA NASIL OLACAK? (8 EYLÜL)

İstanbul Valiliği tarafından yapılan hava durumu uyarılarıyla birlikte Meteroroloji Genel Müdürlüğü tahminlerini haberimizde anlık olarak bulabilirsiniz. İşte detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İstanbul Valiliği’nden önemli uyarı! O saatlerde çok kuvvetli gelecek…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN