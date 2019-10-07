Son depremler: 7 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi! İşte güncel liste!

Türkiye'de ve dünyada yaşanan son depremler korkutmaya ve endişe yaratmaya devam ediyor. 7 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerini paylaşmaya devam ediyor. Dün Akdeniz'de 1.6 şiddetinde deprem olmuştu. Deprem ülkesi olarak fay hattı üzerinde olmamız yurtta paniğe neden olmaya devam ediyor. Peki 7 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler güncel listesi!

SON DEPREMLER:

7 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

AFAD VERİLERİ;

KANDİLLİ VERİLERİ;

................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.10.07 09:46:58 40.8845 28.3122 7.5 -.- 3.1 3.0 MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.07 09:20:44 37.8843 28.9990 0.0 -.- 1.6 -.- BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel 2019.10.07 07:26:15 40.1845 31.8393 13.4 -.- 1.8 -.- BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2019.10.07 07:20:31 40.8835 28.2572 8.8 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.10.07 06:42:27 36.1258 28.7557 10.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.07 06:22:33 36.2887 28.5435 6.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.07 06:15:42 38.5667 43.1180 28.9 -.- 1.2 -.- VAN GOLU İlksel 2019.10.07 06:08:12 37.8385 29.6548 7.6 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2019.10.07 05:28:46 35.9782 27.5067 10.6 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.07 05:20:56 36.0237 27.3280 9.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.07 05:20:49 38.6452 27.2005 11.8 -.- 1.5 -.- SULEYMANLI-MENEMEN (IZMIR) İlksel 2019.10.07 05:01:30 37.8628 27.6287 9.0 -.- 1.5 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2019.10.07 04:59:02 38.8420 41.2707 8.4 -.- 1.6 -.- ERALANI-(MUS) İlksel 2019.10.07 04:52:56 38.8590 41.2878 21.9 -.- 1.3 -.- GOLKOY-(MUS) İlksel 2019.10.07 04:32:32 40.8420 28.3417 10.3 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.10.07 04:28:56 40.1167 24.6293 5.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.10.07 04:28:23 36.0497 26.8642 10.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.10.07 04:18:37 36.0742 27.2535 11.4 -.- 3.6 3.5 AKDENIZ İlksel 2019.10.07 04:07:24 38.6402 27.1883 11.7 -.- 1.2 -.- SULEYMANLI-MENEMEN (IZMIR) İlksel 2019.10.07 03:59:16 38.6308 27.1895 8.6 -.- 1.8 -.- SULEYMANLI-MENEMEN (IZMIR) İlksel 2019.10.07 03:55:39 38.6377 27.2218 9.7 -.- 2.0 -.- CALTI-MENEMEN (IZMIR) İlksel