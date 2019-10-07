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: 7 Ekim ve Kandilli Rasathanesi listesi! İşte güncel liste!

Ülkemizde yaşanan vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Depremlerin şiddeti ve derinliği gibi bilgiler merak ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Araştırma Enstitüsü en son depremlerin güncel listesini yayınladı. Bilindiği gibi yurdumuz dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde bulunmaktadır. Bundan ötürü olası depremde can ve mal kaybı oluşabilir. Peki son depremler nerede oldu? İşte 7 Ekim ve Kandilli Rasathanesi listesi!

Giriş Tarihi: 7.10.2019 10:26
Son depremler: 7 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi! İşte güncel liste!

Türkiye'de ve dünyada yaşanan son depremler korkutmaya ve endişe yaratmaya devam ediyor. 7 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verilerini paylaşmaya devam ediyor. Dün Akdeniz'de 1.6 şiddetinde deprem olmuştu. Deprem ülkesi olarak fay hattı üzerinde olmamız yurtta paniğe neden olmaya devam ediyor. Peki 7 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler güncel listesi!

SON DEPREMLER:

7 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

AFAD VERİLERİ;

KANDİLLİ VERİLERİ;

................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.10.07 09:46:58  40.8845   28.3122        7.5      -.-  3.1  3.0   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.10.07 09:20:44  37.8843   28.9990        0.0      -.-  1.6  -.-   BEYLERBEYI-SARAYKOY (DENIZLI)                     İlksel
2019.10.07 07:26:15  40.1845   31.8393       13.4      -.-  1.8  -.-   BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA)                         İlksel
2019.10.07 07:20:31  40.8835   28.2572        8.8      -.-  1.6  -.-   SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2019.10.07 06:42:27  36.1258   28.7557       10.5      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.10.07 06:22:33  36.2887   28.5435        6.0      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.10.07 06:15:42  38.5667   43.1180       28.9      -.-  1.2  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2019.10.07 06:08:12  37.8385   29.6548        7.6      -.-  1.9  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2019.10.07 05:28:46  35.9782   27.5067       10.6      -.-  1.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.10.07 05:20:56  36.0237   27.3280        9.6      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.10.07 05:20:49  38.6452   27.2005       11.8      -.-  1.5  -.-   SULEYMANLI-MENEMEN (IZMIR)                        İlksel
2019.10.07 05:01:30  37.8628   27.6287        9.0      -.-  1.5  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                                 İlksel
2019.10.07 04:59:02  38.8420   41.2707        8.4      -.-  1.6  -.-   ERALANI-(MUS)                                     İlksel
2019.10.07 04:52:56  38.8590   41.2878       21.9      -.-  1.3  -.-   GOLKOY-(MUS)                                      İlksel
2019.10.07 04:32:32  40.8420   28.3417       10.3      -.-  1.9  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.10.07 04:28:56  40.1167   24.6293        5.7      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.10.07 04:28:23  36.0497   26.8642       10.6      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2019.10.07 04:18:37  36.0742   27.2535       11.4      -.-  3.6  3.5   AKDENIZ                                           İlksel
2019.10.07 04:07:24  38.6402   27.1883       11.7      -.-  1.2  -.-   SULEYMANLI-MENEMEN (IZMIR)                        İlksel
2019.10.07 03:59:16  38.6308   27.1895        8.6      -.-  1.8  -.-   SULEYMANLI-MENEMEN (IZMIR)                        İlksel
2019.10.07 03:55:39  38.6377   27.2218        9.7      -.-  2.0  -.-   CALTI-MENEMEN (IZMIR)                             İlksel

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Son depremler: 7 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi! İşte güncel liste!
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