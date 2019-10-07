Şule Çet davasında son dakika gelişmesi yaşandı! Kayıtlar mahkemede!

Bütün Türkiye'nin konuştuğu Şule Çet davasına ilişkin yaşanan son dakika gelişmesi herkesi şoke etti. Ankara'da bir plazanın 20. katından aşağıya atılmasıyla yaşamını yitirdiği öne sürülen üniversite öğrencisi Şule Çet davasına ilişkin kayıtlardaki ayrıntılar dikkat çekti. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, ara kararında Şule'nin psikolojik tedavi gördüğü kurumlardan evrak ve kullandığı ilaçların etkilerine ilişkin rapor hazırlanması talebinde bulunmuştu. İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi'nden (SGK) mahkemenin talebine ilişkin yanıt geldi.

İşte Şule Çet davasına ilişkin son dakika ayrıntılar…