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davasında gelişmesi yaşandı! Kayıtlar mahkemede!

29 Mayıs 2018 tarihinde Ankara'da bir plazanın 20. katından aşağı atılmasıyla yaşamını yitirdiği belirtilen davasında gelişmesi yaşandı. 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasının kayıtları mahkemede dururken konu ile ilgili bir ayrıntı dikkat çekti. Mahkemenin ara kararında Şule'nin psikolojik tedavi gördüğü kurumlardan evrak ve kullandığı ilaçların etkilerine ilişkin rapor hazırlanması talebinde bulunmuştu. SGK'dan mahkemenin talebine ilişkin yanıt geldi. İşte o detaylar…

Giriş Tarihi: 7.10.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 10:51
Şule Çet davasında son dakika gelişmesi yaşandı! Kayıtlar mahkemede!

Bütün Türkiye'nin konuştuğu davasına ilişkin yaşanan gelişmesi herkesi şoke etti. Ankara'da bir plazanın 20. katından aşağıya atılmasıyla yaşamını yitirdiği öne sürülen üniversite öğrencisi Şule Çet davasına ilişkin kayıtlardaki ayrıntılar dikkat çekti. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, ara kararında Şule'nin psikolojik tedavi gördüğü kurumlardan evrak ve kullandığı ilaçların etkilerine ilişkin rapor hazırlanması talebinde bulunmuştu. İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi'nden (SGK) mahkemenin talebine ilişkin yanıt geldi.

İşte Şule Çet davasına ilişkin son dakika ayrıntılar…

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Şule Çet davasında son dakika gelişmesi yaşandı! Kayıtlar mahkemede!
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