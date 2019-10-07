TIR durağa daldı

BUGÜN NELER OLDU

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, D-650 karayolundan Bilecik yönüne giden Erhan Dilek'in kullandığı TIR, bir anda kontrolden çıkarak durağa daldı. Durağı altına alan TIR, üst geçidin ayağına çarparak durabildi. Geçidin merdivenleri de TIR'ın üzerine çöktü. Korkunç kazada, durakta bekleyen Teyfik Solmaz (4) ve Elif Erciyes (44) olay yerinde öldü. Hanım Solmaz (36) ve Miray Solmaz (14) ile TIR sürücüsü Erhan Dilek ise yaralandı. Olay yerine koşan ölen ve yaralananların yakınları, sinir krizi geçirdi.Şaban Kayacan'ın kullandığı otomobil, yaklaşık 30 metre yükseklikteki Küçükmelen köprüsünden, Melen Nehri'ne uçtu. Araçtaki Sebahat Kayacan (65) ve Fadime Akdoğan (73) öldü. Sıkışan Şaban Kayacan itfaiye tarafından kurtarıldı.Türkeli'nde hatalı sollama yapan Gülat Elmas'ın kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Tahir Özçelik'in kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Basri Özçelik ve Gülat Elmas öldü.Saruhanlı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu Nazire Bilgi (12) ölürken 6 kişi de yaralandı. Alaşehir'deki kazada ise taksi sürücüsü Mustafa Altın (64) öldü. Demirci ilçesinde ise süt tankeriyle otomobilin çarpışması sonucu 20 yaşındaki Akın Erdem yaşamını yitirdi. Aynı aileden 5 kişi de yaralandı.Delice ilçesinde, arıza yaptığı için yol kenarında duran traktör ile yardıma gelenlerin park ettiği bir otomobil ve bir traktöre çarpan otomobilin sürücüsü Kenan Duran (38) öldü.Kontrolden çıkarak önce ağaca, ardından da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü İsmail Hakkı İnliceliler (31) öldü.Ataşehir'de Hüsnü Bilginç yönetimindeki otomobil kaza yaptı. Sürücü Bilginç'in eşi Emine Bilginç ile kayınvalidesi Lütfiye Karakuş hayatını kaybetti, biri çocuk iki kişi de yaralandı.Otomobille panelvan aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada Seydi Yaşar (24) ölürken, 4'ü ağır 7 kişi de yaralandı.Eruh karayolunda kontrolden çıkarak devrilen minibüsün sürücüsü Salih Demir öldü.Bulancak'ta uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü M. Melik Melikoğlu (53) öldü.Sümela Manastırı yakınlarında uçuruma yuvarlanan otomobildeki H.C. (37) öldü.Engelli aracıyla karşıya geçerken otomobil çarpan Hüseyin Cihangir (81) öldü.Nurdağı ilçesinde, hafif ticari aracın çarptığı Mehmet Durmuş (55) öldü.Muratlı'da sabah namazına gitmek için caddeden geçmeye çalışan Rüstem Akgün (83), otomobil çarpması sonucu öldü.Bayraklı'da, raylarda yürürken İZBAN banliyö treni çarpan Mehmet Angay (40) öldü.Seydişehir ilçesinde, takla atan otomobilde bulunan, Ümmügülsüm Cindere (13) yaşamını yitirdi, annesi sürücü Gülay Cindere yaralandı.