Yangından etkilenen o köylere Gençlik Merkezi Gönüllüleri koştu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı İzmir Karabağlar Gençlik Merkezi, Gençlik Liderleri ve Gönüllü Gençler geçtiğimiz ay meydana gelen büyük yangından etkilenen Kavacık ve Tırazlı Köylerini 27 Eylül Cuma günü ziyaret etti.

İlk olarak Kavacık Köyü İlkokulu'nu ziyaret eden genç gönüllü ekibi Karabağlar Gençlik Merkezinde atölye çalışmalarına katılan gençlerin ve annelerinin kendi elleriyle ürettikleri keçeden kalemlikleri kardeşlerine hediye etti. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Genç Dönüşüm Projesi" kapsamında ÖSYM sınavlarının çıkışında toplanan kalem setleri de köy okulundaki öğrencilere hediye edildi.

Gönüllü Gençler daha sonra Kavacık Köyü İlkokulu öğrencileri ile bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Çocukların birlikte takım ruhuyla iş yapabilme becerilerini geliştiren denge oyunu, geleneksel oyunlarımızdan birisi olan mangala oyunu ve sokak oyunları Gençlik Merkezi'nden gelen abi ve ablalarıyla oynayan çocukların mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Gençlik Merkezleri hakkında bilgi veren Karabağlar Gençlik Merkezi Müdürü Faruk Eşlik; "Gençlik Merkezleri 7-29 yaş aralığındaki tüm gençlerin evi niteliğindedir ve ülke genelinde 300'e yakın Gençlik Merkezi bulunmaktadır. Bu merkezlerde çeşitli sosyal-kültürel etkinlikler ile beraber gençlere yön verecek çeşitli sportif ve sanatsal atölyeler de bulunmaktadır. Bugün yaptığımız faaliyetler ile de Merkezimizin etkinliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmış oluyoruz.

Bakanlık olarak 2019'u "Gönüllülük Yılı" ilan ettik. Bu tür etkinlikler ile gönül köprüleri kurmayı ve gönüllere dokunmayı hedefliyoruz. Gönülden yapılan faaliyetlerin karşılığının da gönülden olduğunu bugün açık bir şekilde görmüş olduk." dedi.

"Merkezim Her Yerde Projesi" hakkında bilgi veren Gençlik Lideri Serap Karayel şunları söyledi: "Merkezim Her Yerde Projesi" ile Gençlik Merkezlerimize ulaşması zor olan uzak mesafedeki kardeşlerimize Gençlik Merkezimizin imkanlarını sunmuş oluyoruz."

"Genç Dönüşüm Projesi" hakkında bilgi veren Gençlik Lideri Cansu Ergül ise; "Gençlerde sosyal sorumluluk ve gönüllülük bilincinin arttırılması ve gençlik alanıyla ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla ortak proje ve faaliyet gerçekleştirebilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, tüm gençlik merkezlerimizde "Tek Kullanımlık Sanma; Çöpe Atmaya Kalkma" sloganıyla Sınav Seti Toplama Kampanyası düzenlenmiştir. İzmir'de ÖSYM sınavlardan çıkan öğrencilerden topladığımız kalem setlerini bu kapsamda Köy okulundaki çocuklara ulaştırmış olduk." dedi.

İyilik yapmanın alışkanlık haline dönüşmesi, iyiliklerin paylaşılması yoluyla toplumda bu bilincin artırılması ve kişilerin değil, yapılacak iyiliklerin ön plana çıkmasını sağlamak amacıyla uygulanan "İyilik Ağacı Projesi"nden bahseden Gençlik Lideri Gülşen Çoban; "bu kapsamda genç gönüllülerimiz, Kavacık ve Tırazlı Köylerinde yangında zarar görmüş veya fakir olan bazı aileleri ziyaret edip biriktirdikleri yardım malzemelerini takdim etmiş oldular." dedi.





Ayrıca Gençlik Spor Bakanlığı ile Unicef arasındaki protokol ile hayata geçirilen "Sosyal Uyum" Projesi kapsamında çalışan Sosyal Çalışmacı Muhammet Usta öncülüğünde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Karabağlar Gençlik Merkezi Gençlik Liderleri ve Genç Ofis Gönüllüleri daha sonra köy muhtarlıkları, köy camileri ve kahvehanelerini de ziyaret ederek yaşanan süreç ile ilgili bilgi alışverişinde bulunup köy halkı ve çocuklarının moral değerlerini yükseltmek için çaba gösterdiler.

Ziyaret edilen yerlerdeki insanların sıcak yaklaşımları, misafirperverlikleri görülmeye değerdi. Özellikle çocukların mutluluğu, ziyareti gerçekleştiren gönüllü gençleri oldukça memnun etti.