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Zehirledikleri sokak köpeğini poşet içinde ölüme terk ettiler

'de kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlenen sokak köpeği poşetin içinde belediye binası önüne bırakıldı. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hemen müdahale ettiği köpek tedavi altına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 23:02
Zehirledikleri sokak köpeğini poşet içinde ölüme terk ettiler
Vatandaşların bir köpeğin zehirlendiği ihbarı üzerine Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti. Ekipler, belediye önünde poşet içindeki zehirlendiği belirlenen köpeği Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Burada veteriner tarafından serum ve anestezi tedavisi uygulanan köpeğin tedavisi devam ediyor.

Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların belediye önüne bir poşetin içinde bırakılan köpeğin zehirlendiğini fark ederek kurumu aradığı belirtilerek, "Ekiplerimiz olay yerine ulaştıklarında bir köpeğin olay yerinde telef olmak üzere olduğunu fark ettik. Acımazsızca bir poşetin içinde zehirlenerek bırakılan köpeğin tedavisi sürmektedir" denildi.
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Zehirledikleri sokak köpeğini poşet içinde ölüme terk ettiler
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