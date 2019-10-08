8 Ekim Salı son depremler listesi! Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan deprem listeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde sık sık yaşadığımız depremler insanları en ufak bir sarsıntı da bile paniğe sürüklüyor ve konuyla ilgili araştırmalar yapılmasına neden oluyor. Peki, en son deprem nerede oldu? İşte ölçümleri yapılan 8 Ekim Salı son depremler listesi…

8 EKİM SALI SON DEPREMLER LİSTESİ! KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremleri sizlerle paylaştık