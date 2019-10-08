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'daki köylülerin etkilendiği kokunun nedeni henüz belirlenemedi

'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde ortaya çıkan kokudan etkilenip rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan 3 kişi taburcu edildi. Köylüleri etkileyen kokunun nedenini belirlemek için ekiplerince yapılan incelemenin sonuçları henüz açıklanmadı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 17:38
Adıyaman'daki köylülerin etkilendiği kokunun nedeni henüz belirlenemedi

İlçeye bağlı Mülk köyünde dün öğlen saatlerinde ortaya çıkan ve kaynağı bilinmeyen kokudan yaklaşık 50 kişi etkilenip, rahatsızlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Mahalledeki caminin hoparlörlerinden anonslar tekrarlanıp, köylülerden evden çıkmamaları istendi. Öğrenciler ise okullardan çıkarılmadı.

Bölgeye gelen AFAD ekipleri, koruyucu kıyafet giyip, gaz maskesi takarak, köyün belirli noktalarında kimyasal ve biyolojik gaz ölçümü yaptı. Sağlık görevlileri ise zehirlenme belirtisi görülen 3 kişiyi Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

TEDAVİSİ TAMAMLANANLAR TABURCU EDİLDİ

Hastanede tedavisi tamamlanan 3 kişi, bugün taburcu edildi. Köylüleri etkileyen koku, bölgeden dağılırken, AFAD ekiplerince yapılan incelemenin sonuçları henüz açıklanmadı.

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Adıyaman'daki köylülerin etkilendiği kokunun nedeni henüz belirlenemedi
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