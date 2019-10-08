Akciğer sertliğinin ilacı ömrü 5 yıl uzatıyor

İspanya'nın Madrid kentinde geçen hafta Avrupa Solunum Derneği Kongresi (ERS 2019) gerçekleşti. Kongrede sağ kalım oranları açısından kanserden farksız bir hastalık olan, kronik akciğer hastalıkları içinde 2014'e kadar ilacı dahi bulunmayan Idiopatik Pulmoner Fibrozis (IPF) yani akciğer sertleşmesiyle ilgili araştırmalar dikkat çekti.

ERS 2019'a katılan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Moğulkoç şunları söyledi: "Mevcut ilaçlar hastanın kötüye gidiş hızını yüzde 50 yavaşlatıyor. Ne kadar erken tanı konulup müdahale edilirse hayatta kalma şansları o kadar artıyor. IPF'ye bir kanser deseydik, ilk 10 kanser arasında yer alırdı sağ kalım açısından. 2014'te FDA iki tane ilaca hastalığın seyrini yüzde 50 yavaşlattığı için onay verdi. Gerçek anlamda tedavi edici ilaç arayışı içerisindeyiz."



KOAH İLE BENZER

S.B.Ü Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya ise hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi: "Bu hastalıkta akciğerde yara oluşuyor. Orada bir büzüşme, akciğer hacminde küçülme söz konusu oluyor. Oradaki sertleşme de hastalarda havadaki oksijenin kana geçişini azaltıyor. Hastalık KOAH ile karıştırılabiliyor. IPF'de kullanılan ilaçların romatizmal hastalıklarda da iyi geldiği açıklandı. İlaçlar sağ kalım süresini 2.5-5 yıl artırıyor."

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