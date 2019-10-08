Bıçakladı, ‘ölsün’ diye kimseyi yaklaştırmadı

BUGÜN NELER OLDU

Kayseri'de yaşayan iki çocuk annesi Cevahir Çay (30), 2 gün önce polis merkezine giderek eşinden şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine Mustafa Çay (35) hakkında bir hafta evden uzaklaştırma kararı verildi. Kararı duyunca çılgına dönen Mustafa Çay, dün sabah evinin yakınındaki otobüs durağında eşini beklemeye başladı. Sabah iki çocuğunu okula bırakan Cevahir Çay (30) alışverişe gitmek için durağa gelince eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Zanlı, yaralı kadının başında bekleyerek, yardım etmek isteyenleri de engelledi. Cevahir Çay ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis, Mustafa Çay'ı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Mustafa Çay tutuklandı.