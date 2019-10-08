Bu acı ölümden beter

BUGÜN NELER OLDU

Sakarya'da 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasından sağ kurtulan baba Faruk Solmaz'ın, çocukları su istediği için markete gittiği ve bu nedenle hayatta kaldığı ortaya çıktı. Pamukova'da önceki gün meydana gelen kazada, TIR'ın otobüs durağına dalması sonucu Faruk Solmaz'ın oğlu Teyfik Solmaz (2) ile TIR'daki Elif Erciyes (44), olay yerinde yaşamını yitirdi. Fatih Solmaz'ın eşi Hanım Solmaz (38) ve kızı Miray Solmaz (4) ile TIR sürücüsü Erhan Dilek ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanım Solmaz ve Miray Solmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Su almak için girdiği marketten sesler üzerine koşarak çıkan Faruk Solmaz, ailesini kaybettiğini görünce yol ortasına çöküp kaldı. Babanın ağıtları yürekleri yaktı. Bu arada anne Hanım Solmaz'ın 6 aylık hamile olduğu, kaza sırasında karnındaki bebeğin de hayatını kaybettiği öğrenildi.