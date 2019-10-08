Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yine kaçırılmayacak indirim fırsatlarını içeriyor! 11 Ekim BİM kataloğu tam liste

Haftanın 11 Ekim Cuma günü için BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her Cuma olduğu gibi bu haftaya ilişkin liste de kurumun resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıldı. Bu doğrultuda, milyonlarca vatandaş 'Bu hafta BİM 11 Ekim Cuma aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Haftanın listesinde indirimli mutfak ürünleri ile kışlık giysiler gibi oldukça çeşitli fırsatlar bulunuyor.

BU HAFTANIN BİM KATALOĞUNDA HANGİ İNDİRİMLİ ÜRÜNLER VAR? 11 EKİM 2019 CUMA

Haftanın BİM aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürün olarak ise hiç şüphesiz, Kumtel marka ankastre set olarak dikkatleri çekiyor. Katalogda son derece çeşitli mutfak ürünleri bulunurken, kışlık ayakkabı, bot arayanlar için de fırsatlar bulunuyor. Hemen aşağıdaki görsel aracılığıyla 11 Ekim BİM kataloğuna ulaşabilirsiniz.