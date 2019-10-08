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() nasıl yapılır? Kolay Churros tarifi

 (), şekerli ve tarçınlı pudra ile doldurulmuş çıtır çıtır bir hamur işidir. Birçok kişi churros'un (Çiroz) aslen nereden geldiğini merak ediyor. Bugün bildiğimiz Churros 'dan geliyor, ancak kızartma hamuru tekniğinin kökenli olduğuna inanılıyor ve İber Yarımadası'na Portekizli denizciler tarafından getiriliyor. Peki, Churros nasıl yapılır? İşte lezzetli ve kolay Churros tarifi!

Giriş Tarihi: 8.10.2019 21:46 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 21:49
Churros (Çiroz) nasıl yapılır? Kolay Churros tarifi

Churros (Çiroz) İspanya asıllı bir hamur işi olmakla birlikte son hali Çin mutfağı tarafından belirleniyor. Gemiciler tarafından yerel halka tanıtılıyor ve bundan sonra, churros ve diğer benzer kızarmış hamur işleri geleneği İspanya'da yayılıyor. Peki, Churros nasıl yapılır? İşte lezzetli ve kolay İspanyol hamur işi Churros tarifi!

Meksika'da ve İspanya'da Churros, caddelerde, belediye pazarları veya şehir fuarı gibi yerlerde satılmakta.

CHURROS MALZEMELER

  • Hamuru için;
  • 1 su bardağı un
  • Yarım su bardağı su
  • 2 adet küçük boy yumurta
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Kızartmak için:
  • 1,5 su bardağı
  • ayçiçek yağı

SERVİSİ İÇİN:

  • Yarım su bardağı toz şeker
  • Bir paket bitter çikolata
  • Churros nasıl yapılır?
  • Su, oda sıcaklığında eriyen tereyağı ve tuzu küçük bir tencereye alıp kısık ateşte eritin.

Elenmiş unu azar azar ekleyip sürekli karıştırarak hamurun toparlanmasını sağlayın. Toparlanan hamuru ocaktan alın. Hamuru karıştırarak soğuttuktan sonra yumurtaları teker teker kırıp bir spatula
yardımıyla karıştırarak hamura yedirin.
Tatlıları kızartmak için ayçiçek yağını geniş mtabanlı, kenar kısımları hafif yüksek bir tavada kızdırın. Hazırladığınız yumuşak kıvamlı tatlı hamurunu uç kısmına tırtıklı krema sıkma poşetine aktarın. Tatlıları istediğiniz uzunlukta kızgın yağa bırakın. Her tarafı
kızardığında bir kevgir yardımıyla ocaktan alın. Fazla yağları emmesi için kağıt havlu serili bir servis tabağı üzerinde kısa bir süre bekletin.
Bitter çikolatayı, kaynamakta olan bir suyun olduğu tencere üzerinde benmari usulü eritin.
Sıcak tatlıları bütünüyle toz şekere buladıktan sonra eritilmiş bitter çikolatayla sıcak sıcak sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun.

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Churros (Çiroz) nasıl yapılır? Kolay Churros tarifi
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