Churros (Çiroz) nasıl yapılır? Kolay Churros tarifi

Churros (Çiroz) İspanya asıllı bir hamur işi olmakla birlikte son hali Çin mutfağı tarafından belirleniyor. Gemiciler tarafından yerel halka tanıtılıyor ve bundan sonra, churros ve diğer benzer kızarmış hamur işleri geleneği İspanya'da yayılıyor. Peki, Churros nasıl yapılır? İşte lezzetli ve kolay İspanyol hamur işi Churros tarifi!

Meksika'da ve İspanya'da Churros, caddelerde, belediye pazarları veya şehir fuarı gibi yerlerde satılmakta.

CHURROS MALZEMELER

Hamuru için;

1 su bardağı un

Yarım su bardağı su

2 adet küçük boy yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı tuz

Kızartmak için:

1,5 su bardağı

ayçiçek yağı

SERVİSİ İÇİN:

Yarım su bardağı toz şeker

Bir paket bitter çikolata

Churros nasıl yapılır?

Su, oda sıcaklığında eriyen tereyağı ve tuzu küçük bir tencereye alıp kısık ateşte eritin.

Elenmiş unu azar azar ekleyip sürekli karıştırarak hamurun toparlanmasını sağlayın. Toparlanan hamuru ocaktan alın. Hamuru karıştırarak soğuttuktan sonra yumurtaları teker teker kırıp bir spatula

yardımıyla karıştırarak hamura yedirin.

Tatlıları kızartmak için ayçiçek yağını geniş mtabanlı, kenar kısımları hafif yüksek bir tavada kızdırın. Hazırladığınız yumuşak kıvamlı tatlı hamurunu uç kısmına tırtıklı krema sıkma poşetine aktarın. Tatlıları istediğiniz uzunlukta kızgın yağa bırakın. Her tarafı

kızardığında bir kevgir yardımıyla ocaktan alın. Fazla yağları emmesi için kağıt havlu serili bir servis tabağı üzerinde kısa bir süre bekletin.

Bitter çikolatayı, kaynamakta olan bir suyun olduğu tencere üzerinde benmari usulü eritin.

Sıcak tatlıları bütünüyle toz şekere buladıktan sonra eritilmiş bitter çikolatayla sıcak sıcak sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet olsun.