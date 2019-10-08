Demet Akalın’dan icra memuru davasında ilginç savunma

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Şarkıcı Demet Akalın'ın borcu olmadığı halde evine gelerek haciz işlemi yapıldığı ve eşyalarına zarar verildiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu icra memuru ile ilgili davaya dün devam edildi. İcra memurunun "görevi kötüye kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz sanık Y.N. ile müşteki Demet Akalın ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunması alınan sanık Y.N. "İstanbul Adliyesinden haciz için gelen talimat gereği adrese gittik. Bu adresin inşaat halinde olduğunu, kullanımda olmadığını gördük. Alacaklı avukatının talebiyle site yöneticisine gittik ve adresi öğrendik. Farklı bir adres verdi. Biz de bunun üzerine Demet Akalın'ın evine gittik. Evde çalışanı vardı. Daha sonra kendisi avukatıyla birlikte geldi" dedi. Alacaklı avukatının, Akalın'ın adresinden icra yapmasını istediğini kaydeden sanık Y.N.,: "Avukat istihkak talebinde bulundu. İstihkak iddiası talebini karara bağlama yetkisi bende değildir. Bu nedenle alacaklı avukatının muhafaza talebini reddettim. Görevimi kötüye kullanmadım. Sahte belge düzenlemedim. Beraatımı istiyorum" dedi.Müşteki Akalın da sanıktan şikâyetçi olduğun kaydederek, "Ben borçlu değilim. Borçlu olmadığım halde evime haciz getirmişler. Evde küçük kızım vardı. Ben sadece devletin görevlisi olduğu için anahtarı verdim. Beyefendiye cazgırlık da yapmadım. Hatta çay, kahve verdim. Sadece eşyalara zarar verilmeden haciz yapılmasını kabul ettim. Ancak geldiğimde klimaların kopartılarak çıkarıldığını gördüm. Evimi su basmış. Bu nedenle zararım vardır. Eşim ortaktı ancak kişisel borcu değildi. Şirket borcuydu" diye konuştu.Demet Akalın'ın avukatı Şeyda Yıldırım ise sanık icra memurunun site yönetiminden müvekkilinin adresini almasının doğru olmadığını ifade ederek, "Borçluların adresini alması gerekirdi. Tamamen taciz amaçlı müvekkilimin evinde haciz işlemi yapılmıştır." dedi. Duruşma ertelendi.