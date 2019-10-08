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Denize giren üç turist boğuldu

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Denize giren üç turist boğuldu
ANTALYA'DA, farklı plajlarda denize giren 3 turist boğuldu. Alanya ilçesi Oba mahallesindeki plajda Çek turist Ladıslav Sılhan (54), denizde hareketsiz şekilde vatandaşlar tarafından bulundu. Sılhan, kurtarılamadı. İsveçli turist Sven Ake Eılerth Jakopsan (64), Keykubat Sahili'nde 5 metrelik dalgaların arasında kayboldu. Kıyıya çıkarılıp hastaneye kaldırılan Jakopsan yaşamını yitirdi. Tosmur mahallesindeki plajda denize giren Rus Zurabo Echın (59) bir anda dalgalar arasında kayboldu. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Echın de kaldırıldığı hastanede öldü.
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Denize giren üç turist boğuldu
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