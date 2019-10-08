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'da, 'na (/) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ö.A, çıkarıldığı hakimlikçe şartıyla salıverildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 21:43
Giresun'daki FETÖ/PDY soruşturması

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından dün gözaltına alınan Espiye İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ö.A'nın, Giresun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Ö.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Giresun'daki FETÖ/PDY soruşturması
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