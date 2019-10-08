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TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TYP sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

On binlerce iş arayan vatandaş TYP kura sonuçlarını beklemeye başladı. İŞKUR Toplum Yararına Projesi (TYP) kapsamında 6800 personel alımı yapacağını duyurmuştu. Kura çekimine katılan adaylar sonuçlarını sorgulamaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okullarda istihdam edilmek üzere okullara hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları başvuru süreci sona erdi. Peki 2019 ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 8.10.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 09:29
İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?İŞKUR 2019 TYP sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

, Toplum yararına Programlar (TYP) kapsamında personel alımı yapacağını duyurmuştu. On binlerce kişiye iş istihdamı sağlayan TYP kura sonuçları heyecanla beklenmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okullar için okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi, hizmetli 6800 personel alımı yapılacak. Kura çekimine katılan adaylar heyecanla kura sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki 2019 kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel alımı kapsamında TYP başvuru kura sonuçları açıklanacak. Kura sonuçlarını merakla bekleyen adaylar İŞKUR'un resmi sitesine bakmayı ihmal etmiyor. Peki İŞKUR 2019 TYP kura sonuçları açıklandı mı?

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İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?İŞKUR 2019 TYP sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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