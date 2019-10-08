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'da etkisini gösteren sonrası trafik felç oldu!

'da günlerdir Genel Müdürlüğü ve Valilik tarafından yapılan uyarıların ardından beklenen gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Sabah iş ve okullarına gitmeye çalışan İstanbullular ise trafiğe yakalandı.

Giriş Tarihi: 8.10.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 10:45

Başta Meteoroloji Bölge Müdürlüğü olmak üzere İstanbul Valiliği de İstanbul genelinde beklenilen sağanak yağış ve fırtınanın yol açabileceği olumsuz durumlar için vatandaşları geçtiğimiz günlerde uyarmıştı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken toplu ulaşım araçlarının bekleme noktalarında sabahın ilk saatleri itibariyle yoğunluk oluştu.

Sağanak yağışın gün içerisinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

YAĞMUR TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olmaya başlayan yağmurla beraber trafik kazaları da meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.15'te trafik yoğunluğu yüzde 71 seviyesine ulaştı.

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Yağışlar ne zaman sona erecek?

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İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış sonrası trafik felç oldu!
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