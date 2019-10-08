İşte Ayşe’nin gördüğü an

BUGÜN NELER OLDU

Acar ailesinin 5 çocuğundan biri olan ve iki gözü de doğuştan görmeyen Ayşe, okula hiç gidemedi. Her şeyini anne ve babasının yardımıyla yapmak zorunda kalan genç kız, tam 21 yıl sonra ışığı gördü. Bir kez olsun görebilmek için gitmediği hastane ve doktor kalmayan Ayşe, Uludağ Üniversitesi'nde geçirdiği kornea naklinin ardından gözlerini ilk kez dünyaya açtı.Yaşadığı karanlık günleri organ nakli ile ışığa çeviren herkese teşekkür eden Ayşe Acar, "Görünce çok güzel şeyler hissettim. Sanki yeniden doğmuş gibi oldum. Buna sebep olan herkesten Allah razı olsun. 21 senedir dünyayı görmedim. İlk kez bir ışık gördüm. Yepyeni bir dünyaya geldim. Okula gidememiştim ilk işim okumak olacak. Yeni bir geleceğe başlayacağım. İnsanın annesini, babasını görmesi en güzel duyguymuş" dedi. Kızının görmesiyle dünyalara sahip olduğunu belirten baba Mustafa Acar ise, "Kızımı birçok yere götürdük, bir çaresini bulamadık. İstanbul'da 5 ayrı doktora gösterdik, yine çare olmadı. Çok şükür hocamıza geldiğimizde hemen bize 'Ayşe'yi getirin' dedi. 3 gün burada yattık. Ameliyat sonrası doktor gözlerini açınca dünyalar bizim oldu. 21 sene sonra kızım yeniden dünyaya geldi. Allah hocamdan razı olsun" dedi.Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Baykara "Biz hastamıza kornea nakli yaptık. Beraberinde bir ameliyat daha gerçekleştirdik. Ameliyatların ardından günlük hayatta kendisini idare edebilecek duruma geldi" dedi.