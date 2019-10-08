Kredi faiz oranları ne kadar oldu? İhtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranlarında üst üste gelen indirimler, kredi çekmek isteyen vatandaşlar için bir fırsat oluşturdu. Bu bağlamda arama motoru üzerinden 'Kredi faiz oranları ne kadar oldu' sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları son durumu sizler için hazırladık…

KREDİ FAİZ ORANLARI 2019! GÜNCEL İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİLERİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Kredi faiz oranlarında indirime giden bankaları ve güncel gelişmeleri bu başlık altından bakabilirsiniz.

Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Halkbank ve diğer pek çok bankanın kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabah.com.tr olarak detayları sizler için haberimizde derledik.