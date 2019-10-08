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ne kadar oldu? İhtiyaç-taşıt-konut ?

Merkez Bankası’nın art arda açıkladığı faiz indirimleri ile birlikte pek çok özel ve devlet bankası kredi faiz oranlarında indirime gittiğini açıkladı. Bu noktada konut sahibi olmak, araç satın almak veya ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘ ne kadar oldu’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz bankaların taşıt-ihtiyaç-konut kredi faiz oranlarını sizler için hazırladık. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 8.10.2019 09:54
Kredi faiz oranları ne kadar oldu? İhtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranlarında üst üste gelen indirimler, kredi çekmek isteyen vatandaşlar için bir fırsat oluşturdu. Bu bağlamda arama motoru üzerinden ' ne kadar oldu' sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları son durumu sizler için hazırladık…

KREDİ FAİZ ORANLARI 2019! GÜNCEL İHTİYAÇ, TAŞIT VE KONUT KREDİLERİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Kredi faiz oranlarında indirime giden bankaları ve güncel gelişmeleri bu başlık altından bakabilirsiniz.

Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Halkbank ve diğer pek çok bankanın kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sabah.com.tr olarak detayları sizler için haberimizde derledik.

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Kredi faiz oranları ne kadar oldu? İhtiyaç-taşıt-konut kredi faiz oranları ne kadar?
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