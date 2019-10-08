Mersin'de kaçak kazı operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda, 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Adrese düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda seramik parçası ile 18 santim uzunluğunda heykel parçası ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler, Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.