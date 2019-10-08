Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Mersin'de kaçak kazı operasyonu

'de kaçak kazı operasyonu

'in Tarsus ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda, 4 zanlı gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 19:39
Mersin'de kaçak kazı operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda, 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Adrese düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda seramik parçası ile 18 santim uzunluğunda heykel parçası ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler, Tarsus Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin'de kaçak kazı operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN