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'den için son dakika ve sağanak yağış uyarısı! Yağışlar ne zaman sona erecek?

Genel Müdürlüğü'nden başta olmak üzere yurt genelini ilgilendiren son dakika ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ekim ayı itibari ile ülkemizde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrederken Batı bölgeleri ise kuvvetli yağışa teslim oldu. Dün akşamdan bu yana İstanbul'da etkisini gösteren yağmur, şehir genelinde hayatı felç ederken 'Yağışlar ne zaman sona erecek?' sorusunun cevabı da oldukça merak ediliyor. Gün içerisinde beklediği hava durumu değerlerini duyuran Meteoroloji, birçok ilde kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. İstanbul'da yağışların ne zaman sona ereceğini de açıklayan kurum, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çekti. İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkındaki detaylar....

Giriş Tarihi: 8.10.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 10:26
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Yağışlar ne zaman sona erecek?

'da yağmurlu hava ne kadar sürecek? Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve beraberindeki birçok il için son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Ekim ayı itibari ile sıcaklıklar düşerken yağmurlu havalar etkisini göstermeye başladı. Hal böyle olunca da, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında öne çıkıyor. Meteoroloji de, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklarken Marmara'nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde sağanak yağış görülebileceğinin altını çizdi. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çeken MGM; İstanbul'da yağışların ne zaman sona ereceğini duyurdu.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Haberimizin detaylarından, 8 Ekim 2019 Salı günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; beklenen sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Yağışlar ne zaman sona erecek?
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