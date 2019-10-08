Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı! Yağışlar ne zaman sona erecek?

İstanbul'da yağmurlu hava ne kadar sürecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul ve beraberindeki birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Ekim ayı itibari ile sıcaklıklar düşerken yağmurlu havalar etkisini göstermeye başladı. Hal böyle olunca da, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı arama motorları üzerinde en çok yanıtı merak edilenler arasında öne çıkıyor. Meteoroloji de, gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklarken Marmara'nın güney ve doğusu ile Muğla, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde sağanak yağış görülebileceğinin altını çizdi. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine de dikkat çeken MGM; İstanbul'da yağışların ne zaman sona ereceğini duyurdu.

YAĞIŞLAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Haberimizin detaylarından, 8 Ekim 2019 Salı günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; beklenen sıcaklık değerlerini hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.