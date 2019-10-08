Son dakika haberi: Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki aşk skandalında şoke eden gelişme! Kocasını yasak aşkına öldürttüğü…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bugüne kadar ekran başında pek çok vakayı çözüme kavuşturan Müge Anlı'da bu sefer yasak aşk skandalı gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan ve kocasını yasak aşkına öldürtmekle suçlanan kadın Nazife Demirel, suskunluğunu ilk defa bozdu. 23 Ağustos günü şüpheli bir kazada yaşamını yitirdiği iddia edilen Tuncay Demirel'in ölüm sebebi hala araştırılırken tüm gözler Nazife Demirel'e çevrildi. Programda ortaya çıkan uygunsuz görüntülerin yer aldığı video ise bu iddiaları güçlendirdi. Nazife Demirel'den de şok eden son dakika açıklamaları geldi.

İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan olayla ile ilgili ayrıntılar…