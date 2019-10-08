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'da yarım tonluk dönere büyük ilgi

'nın başkent 'da, Türk ustaların yaptığı 500 kilogramlık büyük ilgi gördü. Dönerin tadına bakmak isteyen Rus vatandaşlar sıra oluşturdu.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 21:04 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 21:14
Rusya'da yarım tonluk dönere büyük ilgi

Crocus Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen 22. Uluslararası Pir Expo Fuarı'nda mutfak malzemeleri üreten Türk firmaları da yer aldı.

BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Fuarda, Türk ustaların yaptığı yarım tonluk döner büyük ilgi gördü. Büyük makinesinde pişirilen döner, fuara katılanlara ikram edildi. Dönerin tadına bakmak isteyen Rus vatandaşlar sıra oluşturdu.

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500 KİLO

Fuara katılan Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dönerin 500 kilogram olduğunu ve Rus vatandaşların dönere büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Uçar, dünyanın her yerinde Türk mutfağını tanıtmak için çeşitli etkinliklere katıldıklarını dile getirdi.

Türk ve Rus kültürlerini pekiştirmeye çalıştıklarına işaret eden Uçar, "İki kültürü, damak tadıyla ve turizmle birleştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Rusya'da yarım tonluk dönere büyük ilgi
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