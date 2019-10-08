Son dakika haberi: Karaköy - Kadıköy vapurunda iğrenç olay! Kadın yolculara bakarak mastürbasyon yaptı...

Kadın yolculara bakarak açık açık mastürbasyon yapan sapığı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen yolcular sosyal medyadan paylaştı. Böylece tüyler ürperten olay açığa çıktı. Olay dün akşam Karaköy - Kadıköy vapurunda yaşandı. Sapık adam kadınlara bakarak vapurun içinde açık açık mastürbasyon yaptı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden kadın ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

OLANLARI KAMERAYA KAYDETTİ

Kadın vapurda uğradığı tacizi şu ifadelerle sosyal medyada paylaştı: Bu şahıs Karaköy-Kadıköy vapurunda bize bakarak bu iğrenç hareketi yaptı ve sonrasında montunu gemi tuvaletinde bırakarak gemiden çıkanlara bakmamıza rağmen kaçtı. Tanıyan çıkarsa diye buraya bırakıyorum. Ceza alması için de elimizden geleni yapacağız.