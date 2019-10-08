Son dakika haberi: Karaköy - Kadıköy vapurunda iğrenç olay! Kadın yolculara bakarak mastürbasyon yaptı...

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Son dakika haberi: Karaköy - vapurunda iğrenç olay! Kadın yolculara bakarak mastürbasyon yaptı...

Sosyal medyada en çok konuşulan son dakika haberinin detayları da ortaya çıktı! 'da Karaköy ile seferi yapan vapurdaki sapık; kadın yolculara bakarak mastürbasyon yaptı. Akıllara metrobüste yaşanan iğrenç olayı getiren bu olayı kadın yolcuların cep telefonlarıyla kayıt yapması ortaya çıkardı. Kan donduran son dakika haberinin detayları geliyor...

Giriş Tarihi: 8.10.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 10:37

Kadın yolculara bakarak açık açık mastürbasyon yapan sapığı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen yolcular sosyal medyadan paylaştı. Böylece tüyler ürperten olay açığa çıktı. Olay dün akşam Karaköy - Kadıköy vapurunda yaşandı. Sapık adam kadınlara bakarak vapurun içinde açık açık mastürbasyon yaptı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden kadın ise görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

OLANLARI KAMERAYA KAYDETTİ

Kadın vapurda uğradığı tacizi şu ifadelerle sosyal medyada paylaştı: Bu şahıs Karaköy-Kadıköy vapurunda bize bakarak bu iğrenç hareketi yaptı ve sonrasında montunu gemi tuvaletinde bırakarak gemiden çıkanlara bakmamıza rağmen kaçtı. Tanıyan çıkarsa diye buraya bırakıyorum. Ceza alması için de elimizden geleni yapacağız.

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