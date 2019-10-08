Son Dakika: İstanbul'un 5 ilçesinde 6 okul binası boşaltılacak! İşte o okulların listesi...

Edinilen son dakika bilgisine göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 5 ilçede bulunan 6 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı.

Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.

İŞTE BOŞALTILACAK OKULLAR

BAĞCILAR: Gaziosmanpaşa İlkokulu

BAYRAMPAŞA: Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GÜNGÖREN: Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu

KÜÇÜKÇEKMECE: Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu

SİLİVRİ: Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu