Son Dakika: İstanbul'un 5 ilçesinde 6 okul binası boşaltılacak! İşte o okulların listesi...

Edinilen son dakika bilgisine göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 5 ilçede bulunan 6 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı.
Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.
İŞTE BOŞALTILACAK OKULLAR
BAĞCILAR: Gaziosmanpaşa İlkokulu
BAYRAMPAŞA: Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
GÜNGÖREN: Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu
KÜÇÜKÇEKMECE: Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu
SİLİVRİ: Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu