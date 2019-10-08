Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Şule Çet dosyasından son dakika haberi geldi! Psikolojik durumu hakkında rapor hazırlanacak...

dosyasından haberi geldi! Psikolojik durumu hakkında rapor hazırlanacak...

23 yaşında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi dosyasından haberi geldi. Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversiteleri'nden Şule Çet'in psikolojik durumunun incelenmesi için bilirkişi heyeti talep edildi. Bilindiği gibi olayla ilgili Çağatay Aksu ve Berk Akand cinayet ve nitelikli cinsel saldırı suçlarından yargılanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 8.10.2019 15:27 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 15:29
Şule Çet dosyasından son dakika haberi geldi! Psikolojik durumu hakkında rapor hazırlanacak...

Başkent Ankara'da plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 'in (23) psikolojisinin incelenmesi için Hacettepe ve Gazi üniversitelerinden bilirkişi heyeti talep edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan tedavi kayıtları incelenerek Çet'in psikolojik durumu hakkında rapor hazırlanacak.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, geçen yıl 28 Mayıs'ta saat 03.50'de plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili, Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33), Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şule Çet dosyasından son dakika haberi geldi! Psikolojik durumu hakkında rapor hazırlanacak...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN