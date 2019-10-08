Şule Çet dosyasından son dakika haberi geldi! Psikolojik durumu hakkında rapor hazırlanacak...

Başkent Ankara'da plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23) psikolojisinin incelenmesi için Hacettepe ve Gazi üniversitelerinden bilirkişi heyeti talep edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan alınan tedavi kayıtları incelenerek Çet'in psikolojik durumu hakkında rapor hazırlanacak.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, geçen yıl 28 Mayıs'ta saat 03.50'de plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili, Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33), Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'cinayet', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'hürriyeti tehdit' suçlarından tutuklu yargılanıyor.