Suriyeli çocuğa tokat atan adam tutuklandı

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MERSİN'DE çocuklar arası çıkan tartışma sonrası Suriye uyruklu Ürdün vatandaşı 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı ve babasını da darp ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan şüpheli tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli N.K.'ye 'ev hapsi' cezası verildi. N.K. hakkında Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen bu karara, alınan tedbirin yeterli olmadığı belirtilerek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. İtirazı değerlendiren ilgili Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli N.K. hakkında 'tutuklamaya yönelik yakalama' kararı çıkardı. Polis tarafından evinden alınarak adliyeye götürülen N.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.